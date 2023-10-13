«Кабала святош», исповедь чайки и картины о Богородске

На следующей неделе в городе пройдут гастроли театров из Москвы, Владимира, Калининграда и Бреста, лекции о космосе и искусстве. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Маяковский. Городской мюзикл»

Фото: Театр на Малой Ордынке Спектакль «Маяковский. Городской мюзикл»

Фото: Театр на Малой Ордынке

14 октября в концертном зале «Юпитер» пройдет спектакль московского Театра на Малой Ордынке «Маяковский. Городской мюзикл». В основу легли стихотворения поэта, его воспоминания, письма и воспоминания Лили Брик и ее сестры Эльзы. Билеты от 1,5 тыс. руб.

14 октября планетарий имени Гречко проведет две научно-популярные программы с мастер-классами в Манеже кремля. На лекции «Чудеса на небесах» посетителям расскажут, что можно наблюдать на небе кроме звезд и как увидеть северное сияние в Нижнем Новгороде. Вторая программа «На берегах звездной реки» посвящена Млечному Пути и легендах о созвездиях Летнего треугольника. Взрослый билет стоит 200 руб., детский — 400 руб.

15 октября в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной начнется новый цикл лекций «Эпоха "малых голландцев"». На первой встрече слушателям расскажут, как художники XVII века изображали жителей Нидерландов, отвоевавших свою независимость у Испании. Билет стоит 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Маленький принц»

Фото: Театр на Малой Ордынке Спектакль «Маленький принц»

Фото: Театр на Малой Ордынке

15 октября на сцене концертного зала «Юпитер» — спектакль «Маленький принц» по философской сказке Антуана де Сент-Экзюпери. О приключениях загадочного мальчика расскажут актеры Театра на Малой Ордынке. Билеты от 400 руб.

15 октября в учебном театре на Большой Покровской студенты театрального училища имени Евстигнеева поставят трагикомедию по пьесе Булгакова «Кабала Святош». Спектакль о жизни писателя в условиях жестокой и бездушной тирании. Стоимость билетов — 400 руб.

С 17 октября в Театре драмы пройдут спектакли XI Российского театрального фестиваля имени Горького. 17 октября труппа Московского драмтеатра покажет спектакль «Мещане. Попытка прочтения» по пьесе Горького. 18 октября актеры Владимирского театра драмы представят постановку «Александр. Прибытие в Каракорум» о дипломатической миссии Александра Невского. 20 октября артисты Брестского драмтеатра поставят спектакль «Олеся» по повести Куприна. Билеты от 400 руб.

19 октября в Доме архитектора откроется выставка «Летние пленэры» об архитектуре и видах Богородска, отметившего в этом году столетие. 12 художников из Нижегородской, Рязанской областей и Марий Эл выставят картины об этом городе. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль-исповедь «Чайка Джонатан Ливингстон»

Фото: Театр «Третий этаж» Спектакль-исповедь «Чайка Джонатан Ливингстон»

Фото: Театр «Третий этаж»

20 октября в Доме актера имени Вихрова на улице Пискунова — гастроли калининградского театра «Третий этаж». Актеры покажут спектакль-исповедь «Чайка Джонатан Ливингстон» о птице, учившейся жизни и искусству полета. Билет стоит 800 руб.

20 октября в концертном пакгаузе на Стрелке — опера Рахманинова «Скупой рыцарь». В программу также вошла сюита Форе к драме «Шейлок», созданной по пьесе Шекспира «Венецианский купец». Билеты от 500 руб.

Подготовила Елена Ковалева