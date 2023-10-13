Прокуратура за год в Ульяновской области выявила более 30 фиктивных компаний

В Ульяновске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о создании ложной компании через подставных лиц (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы), сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, проверка показала, что в мае 2022 года в ЕГРЮЛ были внесены сведения о регистрации жителем Москвы на территории Ульяновской области общества ООО «Актив-У», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена. Между тем, отмечают в прокуратуре, эта компания «работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается, по месту регистрации отсутствует».

По данным Kartoteka.ru, основной вид деятельности «Актива-У» — торговля через интернет. Гендиректор — житель Ульяновска Виталий Лямин, который также является гендиректором ООО «Система-У» и ООО «М-Билдинг (Москва). Все компании созданы в одно время.

Ранее, 10 октября, аналогичное уголовное дело было возбуждено по факту создания ложной организации по подставным документам. В этом случае житель Тольятти зарегистрировал в Ульяновске ООО «Монро», от имени которого также совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.

Как сообщили «Ъ-Волга» в прокуратуре, всего за 2023 год сотрудниками прокуратуры было выявлено более 30 фиктивных компаний в Ульяновской области.

Андрей Васильев, Ульяновск