В Волгоградской области тестируют беспилотный экологический патруль

В Волгоградской области продолжается апробация беспилотной мобильной платформы, предназначенной для повышения эффективности мониторинга и экологического надзора водных ресурсов. «Дрон с набором измерительного оборудования уже исследовал участки ериков Волго-Ахтубинской поймы, рек Волга и Ахтуба», — сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Дрон-эколог» разработан АНО «Исследовательский центр робототехники Аиралаб Рус». Машина оснащена модулем пробоотбора и экспресс-анализа, «позволяющим в автоматическом режиме отслеживать загрязнители без длительных лабораторных исследований и значительных трудозатрат».

Дрон весит чуть больше 20 кг, размеры — 1,3 м на 0,7 м. Исполнительный директор АНО Иван Петров объяснил, что устройство позволяет измерить плотность воды, содержание кислорода, металлов, хлора и других веществ. Машина может набрать до 17 л проб и составить карту дна.

Сотрудники облкомприроды и регионального центра экологического контроля вместе с разработчиками дрона утвердили маршрут и график испытаний на основных водных объектах субъекта РФ. По результатам тестов решится вопрос внедрения технологии в практику экологического надзора региона.

Дарья Васенина

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