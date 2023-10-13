«Вельвет», капсула времени и балет «Спящая красавица»

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить выступление группы «Вельвет». В музеях — увидеть выставки «Вскрытие показало», «Архитектура храмов XX–XXI вв. Сохранение православных традиций», лекцию о режиссере Андрее Тарковском. В театрах — посетить новые спектакли «Цветы времени», рассказывающий о людях, сумевших пережить Холокост, «Театр в городе», а также балет «Спящая красавица». А в кино пройдет показ мультфильма «Аве, Мария!» и встреча с его режиссером Гарри Бардиным.Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители во время концерта

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Зрители во время концерта

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Концерты

На площадке Tele-club 15 октября выступит группа «Вельвет», известная хитами «Прости», «Продавец кукол», «Я хочу быть живой», «Капитан Арктика» и другими. Тексты песен коллектива отличаются глубиной и остротой испытываемых чувств, а их исполнение — остротой и искренностью. Группа, созданная солисткой Екатериной Белоконь, существует с 2005 года. Стоимость билета на концерт — от 1,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В джаз-клубе EverJazz 17 октября выступит трио Юлии Перминовой с программой «Современныи джаз с элементами нео-классики и фьюжна». Музыканты представят новый авторский солистки «Freedom», вышедший 1 сентября 2023 года. Песни в этом альбоме посвящены значимости свободы — как внутренней, так и зависящей от внешних обстоятельств — в жизни человека. Музыка сочетает в себе ритмы рока, мелодии этническои и классическои музыки, дополняя их джазовыми гармониями. Альбом был записан при участии выдающихся европеиских джазовых музыкантов в студии Bauer Studios в Германии, где свои композиции записывали легендарные пианисты Кит Джарретт и Чик Кориа. Стоимость билета на концерт — от 500 руб.

В джазовом клубе EverJazz 19 октября с концертом «Музыка северных фьордов» выступит Stroykin & Friends Ekaterinburg. Коллектив представит уже известные композиции с альбома «The Expectation», а также сыграет новые, в том числе и премьерную пьесу «Реквием по настоящему». Со сцены прозвучат мелодии северных фьордов, эльфийских лесов и питерских набережных. Стоимость билета на концерт — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стенд с письмом жителям города на выставке "Вскрытие показало"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Стенд с письмом жителям города на выставке "Вскрытие показало"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставки

В Музее истории Екатеринбурга 12 октября открылась выставка «Вскрытие показало», на которой представлены предметы, извлеченные из капсулы времени в год 300-летия уральской столицы. В пространстве экспозиции можно услышать записи голосов почетных граждан Свердловска: единственной в истории города женщины-мэры Анны Бычковой, вальцовщика Верх-Исетского завода Максима Финогенова, увидеть сувениры, собранные в 1973 году, планы развития города — такими, какими они представлялись 50 лет назад, архивные подшивки газеты «Вечерний Свердловск», номер «Уральского следопыта» за ноябрь 1973 года. Выставка продолжит работу до 19 ноября, стоимость полного билета — 200 руб.

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ с 12 по 14 октября проходит региональный фестиваль «Дни архитектурного наследия», тема которого «Екатеринбург: прошлое, настоящее, будущее». В рамках фестиваля откроется фотовыставка Александра Шатунова «Архитектура храмов XX–XXI вв. Сохранение православных традиций». Этот проект посвящен православным традициям в храмовой архитектуре, актуальным и сегодня. На выставке представлены храмы Урала и Сибири за последние сто с лишним лет. Выставка продолжит работу до 3 декабря. Стоимость полного билета на нее — 100 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественная галерея «ПоЛе» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Художественная галерея «ПоЛе» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В художественной галерее «Поле» 14 октября откроется проект художника, дизайнера, создателя уральского куртуазного романтизма Игоря Кузнецова «Нежность». Главная тема выставки — взаимоотношение человека и холодного космоса, возвращение в прошлое и путешествие в будущее, подвижки смыслов. Гостей ждет сочетание агрессивных смыслов и ироничной мягкости форм и цвета. Автор экспозиции отсылает к классическому вопросу: «Есть ли жизнь на Марсе?». Выставка будет работать до 30 ноября, вход на нее свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей Андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 18 октября состоится лекция культуролога и композитора Тимофея Чаплюка «Тарковский: дирижер космоса». На лекции посетители узнают, как режиссеру Андрею Тарковскому удалось переосмыслить классическую музыку и как он придумал концепт эмбиент-музыки, как Эдуард Артемьев, автор музыки к трем фильмам Тарковского, стал первопроходцем в элетронной музыке. В рамках лекции будет проанализирована музыка к фильмам «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер» и представлены фрагменты из любимых фильмов. Стоимость полного билета — 300 руб.

Спектакли

В Тюменском большом драматическом театре 14 октября состоится премьера спектакля «Дом Бернарды Альбы» по одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорка. Сюжет разворачивается в маленьком селении, в доме Бернарды Альбы, где, кроме хозяйки, живут пять ее дочерей и сумасшедшая старуха-мать. В центре произведения — девушки, чьи одинокие сердца стремятся к нежности. Но двери в мир закрыты, потому что недавно прошли похороны отца и мужа. Запрещено носить одежду другого цвета, кроме черного, выходить за пределы дома. Нереализованная страсть сталкивает и противопоставляет женщин, запертых под одной крышей. Любовь переплетается с ненавистью, жизнь — со смертью. Бернарда Альба уверена, что от любви дочерей нужно уберегать, так как она несет только страдания. Однако каждая из них хочет любить и быть любимой. Стоимость билета на спектакль — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители в Ельцин-центре

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Посетители в Ельцин-центре

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге в Ельцин-центре 15 и 18 октября покажут новый спектакль «Цветы времени» режиссера Дмитрия Зимина по одноименной пьесе драматурга и сценариста Марии Конторович. «Цветы времени» — документальный спектакль о тех, кто пережил Холокост, скитался и в итоге нашел свой дом на Урале. События ХХ века будто пытались припечатать человека, не давали ему вздохнуть. Но жизнь пробилась наружу через детей, через жажду жизни. Дети, которые, как цветы жизни, пробились через бетон времени, чтобы передать следующему поколению эстафету борьбы. Спектакль «Цветы времени» создан совместно с Екатеринбургским еврейским культурным центром «Менора» в рамках проекта «Уроки жизни» при поддержке министерства культуры Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Вход на спектакль свободный, по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ) в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ) в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 16 октября покажут мюзикл «Дон Жуан», в основу которого положена давняя пьеса Леонида Жуховицкого. Дон Жуан, стареющий и уставший от жизни, пытается скрыться от женщин и от всего мира. Но любовь настигает его на маленьком постоялом дворе. В ролях: Оскар Кучера, Галина Шимансксая, Дмитрий Янковский, Сергей Борзов и другие Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец молодежи в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец молодежи в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 16 октября пройдет показ спектакля «Иллюзия счастья» по пьесе французского и бельгийского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта «Тектоника чувств». Главная героиня Диана имеет все для счастливой жизни: любимый и любящий молодой человек, успешная карьера и эффектная внешность. Но внезапный порыв, неожиданная идея меняют ее планы и жизнь других персонажей. Спектакль представляет собой любовную историю с нетипичным концом. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

В честь 300-летия Екатеринбурга и своего 90-летия Свердловский академический театр музыкальной комедии 19 и 20 октября представит юбилейный концерт в двух отделениях «Театр в городе». Это фантазии на тему, как театр и город провели вместе последние 90 лет, это парад музыкальных жанров и стилей: от фолка, джаза и рока до эстрады, техно и, конечно, классики. В спектакле принимает участие весь творческий коллектив Свердловской музкомедии. Стоимость билета — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артисты балета

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Артисты балета

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 20 октября московская труппа «Классический русский балет» представит спектакль «Спящая красавица» на музыку Петра Чайковского по сказке Шарля Перро. На сцене будут представлены дворец в бархате и позолоте и заколдованный лес. Балет восхищает сценами торжественного шествия, бал-маскарада, на котором собираются герои таких сказок, как «Кот в сапогах», «Белая кошечка», «Красная шапочка и Волк», «Принцесса Флорина и Голубая птица». В центре постановки — романтические образы принцессы Авроры и пылко влюбленного принца, доброй, несущей радость и счастье феи Сирени. Стоимость билета на спектакль — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре 14 октября состоится творческий вечер Гарри Бардина и премьера анимационного фильма «Аве, Мария!». Мультфильм рассказывает о том, что человек, почувствовав свое предназначение, не взирая на препятствия, идет вперед, выстраивая судьбу. На встрече пройдет показ и других работ режиссера. После этого Гарри Бардин обсудит кинокартины со зрителями. Стоимость билета — 400 руб.

Подготовила Анастасия Таначева