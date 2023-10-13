Организаторов шествия за отделение Татарстана от России задержали в Казани

В Казани оперативники задержали студента первого курса Казанского федерального университета (КФУ) и двоих старшеклассников казанских школ, которых считают участниками зарегистрированного на Украине движения представителей народов Поволжья «Свободный Идель-Урал», включенного Минюстом РФ в список нежелательных организаций. Об этом сообщил Telegram-канал «Татарстанская Якудза».

По данным ресурса, задержанные собирались в это воскресенье устроить в центре города шествие с целью агитации за отделение Татарстана от России. Они вели несколько Telegram-каналов, в которых рассказывали о предстоящей акции и идеологии движения.

Предполагается, что задержанных координировал Ильсаф Касимов, проживающий за границей.

Согласно сообщению, в отношении одного из задержанных возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды», поскольку он якобы во время задержания выкрикивал оскорбления в адрес некоторых национальностей и призывал к насильственным действиям. Остальным предъявили административные статьи за разжигание ненависти.

В пресс-службе СКР по Татарстану «Ъ-Казань» не стали опровергать или подтверждать данную информацию.

Искандер Тулбаев