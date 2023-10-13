«Тольяттиазот» утвердил политику в области качества, безопасности, охраны труда и окружающей среды

На «Тольяттиазоте» введена в действие обновленная политика в области ключевых международных стандартов менеджмента, способствующих управлению процессами и устойчивому развитию предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Главной целью предприятия в области качества является выпуск безопасной, экологически чистой и конкурентоспособной продукции, отвечающей запросам потребителей. В рамках этих целей обновляется оборудование и инфраструктура, при этом используются современные технологии. На заводе работают над безопасностью труда на промплощадке.

В компании сообщили, что стремятся к минимизации углеродного следа предприятия с помощью энергоэффективного производства, снижения потребления газа и воды. На предприятии постоянно совершенствуется очистка воздуха и сточных вод, а углекислый газ используется в качестве сырья для производства карбамида и углекислоты. В перспективе специалисты завода собираются искать возможности использования в производственных процессах возобновляемых источников энергии.

Евгений Чернов