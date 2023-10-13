Прокуратура Севастополя утвердила обвинение по делу о хищении бюджетных средств

Севастопольская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении бюджетных денежных средств. Речь идет об украденных при комплексном благоустройстве территории дома-интерната для престарелых и инвалидов 11 млн руб., рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Фигурантами уголовного дела стали двое мужчин — жители Крыма и Москвы. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие установило, что дом-интернат заключил с коммерческой организацией договор на благоустройство территории. Гендиректор фирмы-подрядчика вместе с организацией, осуществлявшей функции строительного контроля, предоставили заказчику акты выполненных работ. Однако указанные в документах работы по благоустройству на сумму 11 млн руб. по факту выполнены не были.

Фигуранты в скором времени предстанут перед судом. Прокуратура также предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемых полной суммы ущерба, причиненного преступлением.

Вячеслав Рыжков

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