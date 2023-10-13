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Коммерсантъ FM
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Путин заявил, что не удивится продаже украинцами оружия в Россию

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что не удивится фактам продажи оружия украинцами в РФ: они «продают все, что угодно». Глава государства также допустил, что оружие с Украины могло поступать и боевикам «Хамаса» в секторе Газа, однако сомневается, что речь может идти о прямых поставках, согласованных украинскими властями.

«Украинцы продают все, что угодно. Все, что можно продать. Все продают. Если оружие продается — продают оружие. Тем более что это продают не в Россию. Хотя, если и в Россию будут продавать, я не удивлюсь ничему, не шучу»,— пояснил господин Путин, уточнив, что на данный момент никакой конкретной информации о продаже западного оружия РФ гражданами Украины у него нет.

«Уровень коррупции в Украине известен — очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать»,— подчеркнул Владимир Путин. Он уточнил, что не исключает наличия у бойцов «Хамаса» использовавшегося украинской армией оружия. Однако, по его словам, речь может идти скорее не о прямых поставках западного оружия Киевом на Ближний Восток, а о продаже отдельного вооружения частными лицами.

Ранее о возможном использовании боевиками «Хамаса» западного оружия, поставленного Украине, заявила конгрессвумен, представитель Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин. При этом она не стала уточнять источник информации об «оказавшемся в распоряжении "Хамаса"» западном оружии.

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