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Не работавший из-за санкций эскалатор запустили в казанском метро

На станции метро «Козья слобода» в Казани запустили эскалатор, который временно не работал из-за введенных санкций. Об этом сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отмечается, что эскалатор не работал продолжительное время. Однако из-за санкций МУП «Метроэлектротранс» не мог купить нужные запчасти. Позже они решили заменить оборудование на аналогичное, которое было произведено в России. В итоге они провели пусконаладочные работы по перепрошивке и установке отечественных запчастей. Теперь оба эскалатора на станции «Козья слобода» работают в штатном режиме.

"Ъ-Казань"

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