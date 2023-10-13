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Коммерсантъ FM
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«Россети» увеличили объем программы облигаций до 700 млрд рублей

Московская биржа (MOEX: MOEX) зарегистрировала изменения в проспект и программу биржевых облигаций ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» (MOEX: FEES) серии 001Р с 200 млрд руб. до 700 млрд руб.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе эмитента, увеличение объема программы позволит компании иметь готовую инфраструктуру для размещения облигаций и привлечения заемных средств на оптимальных условиях на протяжении нескольких лет. Срок действия программы облигаций: бессрочная.

«Россети» являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций компании на общую сумму 160 млрд руб. и 17 биржевых выпусков на 193 млрд руб.

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