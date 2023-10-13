Москвичи покупают Сочи

По данным департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия», по итогам III квартала 2023 года 31% всех покупок на первичном рынке недвижимости Сочи приходился на жителей Москвы. Данный показатель вырос на 11 п. п. с июня 2023 года, когда он составлял 20%. В целом доля иногородних покупателей (не проживающих в Краснодарском крае) по итогам сентября составила 86%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

За период с января по сентябрь 2023 года уровень спроса на первичном рынке недвижимости Сочи в 4 раза превзошел аналогичный показатель прошлого года, достигнув 3,9 тыс. ед. При этом средневзвешенная стоимость квадратного метра сочинской недвижимости по итогам сентября 2023 года составила 390 267 тыс. руб., увеличившись за квартал почти на 13%.

Помимо Москвы, в топ-10 регионов, сформировавших спрос на сочинскую недвижимость, вошли Краснодарский край (14%), Свердловская область (6%), Челябинская область (5%), Санкт-Петербург (4%), Республики Башкортостан и Татарстан (по 4% соответственно), Пермский край (3%), а также Ростовская и Белгородская области (по 2% соответственно).

В структуре спроса преобладают сделки по покупке однокомнатных квартир и студий, в сумме на них приходится 87% от всего объема продаж. Высокий спрос на малогабаритные квартиры в Сочи обусловлен тем, что зачастую их приобретают для сезонного отдыха или с целью инвестиций и последующей сдачи в аренду.

Заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Анна Сапегина комментирует: «Высокая доля иногородних покупателей в структуре спроса подтверждает, что все больше жителей столицы и других регионов России рассматривают недвижимость Сочи как лучший вариант вложения средств. Мы по-прежнему выделяем три основные цели покупки: переезд на постоянное место жительства, сезонный отдых и инвестирование. В первых двух случаях многие покупатели из других регионов, особенно из «столиц» — Москвы и Санкт-Петербурга — работают удаленно и могут комфортно менять место проживания. С целью инвестиций в Сочи совершается до 70% покупок, при этом некоторые покупатели предпочитают сочинскую недвижимость даже зарубежным активам».

Напомним, что в Сочи федеральный девелопер «Неометрия» реализует ЖК «Флора», «Лестория» и ГК «Нескучный Сад».

«Флора» — это семь 12-этажных домов комфорт-класса в одной из самых экологически чистых локаций Сочи — Кудепсте. Рядом находится живописный Национальный парк с плантацией пробкового дуба и Тисо-самшитовая роща, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект сочетает в себе функциональные планировочные решения, благоустроенные дворы, удобные входные группы, подземный паркинг. Здесь реализована концепция «двор без машин», создано дополнительное пространство для занятий спортом, прогулок и отдыха на свежем воздухе, предусмотрены площадки с безопасным покрытием для детей разных возрастов.

«Лестория» — первый в Сочи жилой комплекс в сегменте «комфорт плюс» с широким набором сервисов премиум-уровня. Среди услуг, которые доступных собственникам,— уборка квартиры, прачечная, работа няни, доставка свежих продуктов, выгул животных, консьерж-сервис и многое другое. Проект предполагает строительство шести зданий высотой от 15 до 17 этажей, приватные дворы, благоустроенную и насыщенную активностями набережную, станции зарядки электромобилей, раздельный сбор мусора, а также энергоэффективные сервисы, позволяющие экономить на коммунальных ресурсах.

«Нескучный сад» — премиальный гостиничный комплекс под управлением профессионального отельного оператора. Проект расположен в одном из лучших районов Сочи — Адлере, в семи минутах ходьбы от моря. Здесь находятся просторный конференц-зал на 500 человек с новейшим мультимедийным оборудованием, а также небольшие рабочие пространства с шумоизоляцией, фитнес-центр на берегу моря, двухэтажный спа-центр и премиальный ресторан a la carte, а также детский центр с профессиональными аниматорами. Проект признан лучшим объектом для инвестиций по версии премии «Рекорды рынка недвижимости».

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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