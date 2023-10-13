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Житель Адыгеи осужден за организацию ячейки запрещенного сообщества иеговистов

В Адыгее местный житель признан виновным в организация деятельности экстремистского сообщества – ячейки запрещенной в России религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы», сообщает республиканское следственное управление СКР. Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом на четыре года заниматься просветительской деятельностью.

Противоправные действия жителя Майкопа выявило управление ФСБ России по республике Адыгея. Правоохранительным органам стало известно, что мужчина с 1999 года являлся активистом организации «Свидетелей Иеговы».

В 2017 году Верховный суд РФ признал деятельность организации иеговистов экстремистской и запретил ее в нашей стране. Жителю Майкопа было известно о запрете, тем не менее он занимался организацией подпольных собраний членов религиозного экстремистского объединения, проводил богослужения и религиозно-обучающие занятия. Кроме того, подсудимый пропагандировал запрещенную идеологию иеговистов среди граждан, рассчитывая вовлечь их в организацию. Деятельность активиста запрещенной организации «Свидетели Иеговы» в октябре 2022 года, житель Майкопа был задержан.

Анна Перова, Краснодар

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