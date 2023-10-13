Соглашение о защите инвестиций с «РусСилика» подписано в Нижегородской области

Минэкономразвития РФ, правительство Нижегородской области и компания-инвестор ООО «РусСилика» (входит в ГК «Титан») 13 октября в Нижнем Новгороде на площадке форума по внедрению регионального инвестстандарта на заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

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По данным областного правительства, «РусСилика» планирует создать производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей на площадке особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске (Нижегородская область). Объем инвестиций в проект составит 11 млрд руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Механизм СЗПК позволит компании частично возместить понесенные затраты на создание объектов инфраструктуры и затраты на уплату процентов по кредитам.

По словам губернатора Глеба Никитина, в Нижегородской области компаний, которые воспользовались механизмом СЗПК, становится все больше. Государство им гарантирует сохранение текущего уровня налогов, неизменность на время стабилизационной оговорки норм земельного, градостроительного законодательства, законодательства в области строительства и эксплуатации объектов недвижимого имущества.

«Возмещение затрат на инфраструктуру — всегда актуальный вопрос для инвесторов. Особо хотел бы обратить внимание на совместимость механизма СЗПК с другими мерами государственной поддержки. Так, "РусСилика" является резидентом особой экономической зоны "Кулибин" и будет пользоваться льготами, предусмотренными для резидентов ОЭЗ»,— отметил глава региона.

«Наряду со льготами, предоставляемыми ОЭЗ «Кулибин», СЗПК позволяет нам снизить риски изменения условий реализации масштабного, капиталоемкого проекта. Государство благодаря СЗПК получает дополнительные гарантии выполнения нами инвестиционных обязательств»,— считает руководитель ООО «РусСилика» Леонид Грош.

Как писал «Ъ-Приволжье», соглашение о намерениях между Нижегородской областью, ООО «РусСилика» и АО «Акционерный банк «Россия» по созданию на территории ОЭЗ «Кулибин» второй очереди завода по производству силикагелей и силиказолей было подписано на Петербургском международном экологическом форуме в июне 2023 года.

Андрей Репин