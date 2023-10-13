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Жительницу Ульяновска обвинили в экстремизме

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело в отношении жительницы Ульяновска, обвиняемой в участии в деятельности организации, запрещенной в РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), сообщило в пятницу ведомство. По данным СУ СКР, «предварительно установлено, что обвиняемая являлась активным участником экстремистской организации и осуществляла агитацию в ее пользу», «о проделанной работе она отчитывалась организаторам противоправной деятельности». В ходе обыска по месту ее жительства изъяты информационные материалы экстремистского характера, цифровая техника.

Как сообщает региональное УМВД, противоправная деятельность 36-летней женщины, жительницы Заволжского района Ульяновска, была установлена в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ УМВД). В СУ СКР и в УМВД подробности по возбужденному уголовному делу не сообщают, ситуацию не комментируют.

Источник, близкий к правоохранительным органам, пояснил «Ъ-Волга», что по предварительным данным непосредственного членства женщины в экстремистской организации не было зафиксировано. «Известно, что в различных мессенджерах есть группы известных запрещенных организаций, которые призывают к каким-то действиям или протестам, призывают от чего-либо отказаться, говорят, как надо делать. Пока известно, что женщина расклеивала листовки против СВО, против действий власти, а потом выкладывала в группе фото об этом. Получала ли она какие-то средства за свою работу — это пока не выявлено», — сказал собеседник, отметив, что подробности ее участия в этой деятельности будут выяснены после изучения данных смартфона и жестких дисков компьютера.

В случае доказательства вины согласно вменяемой статье женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Андрей Васильев, Ульяновск

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