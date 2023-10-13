«Азбука вкуса» запустила линейку БАДов

Под брендом «Азбука Life» теперь будут выпускаться 7 базовых моно-добавок и 5 функциональных витаминных комплексов для красоты и здоровья. Среди них: витамин D3, который влияет на иммунитет и эмоциональное состояние, бисглицинат железа для снижения утомляемости, цитрат магния — для поддержания нервной системы, Омега-3 -для стимуляции работы мозга и улучшения обмена веществ. Витаминные комплексы (Antioxidant, Immunity, Joints&Ligaments) помогут для поддержания иммунитета, укрепят волосы, суставы и снизят детокс-нагрузку на организм.