Боец ЧВК «Вагнер» погиб в ДТП в Волгоградской области

В Калаче-на-Дону в Волгоградской области погиб боец ЧВК «Вагнер» Павел Глазин. Об этом со ссылкой на местных жителей пишет издание v1.ru. По данным управления МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в ночь с 11 на 12 октября в 0:15.

«На регулируемом перекрестке с ул. Дубинец г. Калач-на-Дону произошло столкновение машин "Рено Логан" и "Ауди А4". В результате ДТП 43-летний водитель автомобиля "Рено" от полученных травм скончался»,— сообщили правоохранители. В полиции отметили, что 18-летний пассажир Renault и 22-летняя водитель Audi доставлены в больницу.

Местные жители рассказали журналистам, что после участия в спецоперации господин Глазин вернулся в Калач-на-Дону с наградами и устроился работать в такси. По их словам, у погибшего остались сын и дочь, а отношения к криминалу он не имел.

Никита Маркелов, Саратов