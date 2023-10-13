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«День ВКС» в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге: все о видеосвязи, мессенджерах и AI

Российская ИТ-компания Труконф совместно с партнерами проведет в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге отраслевые конференции о технологиях для корпоративного общения и совместной работы.

Фото: предоставлено пресс-службой Труконф

На встречу приглашаются руководители и сотрудники ИТ-департаментов, системные администраторы, интеграторы и все специалисты, которые отвечают за цифровизацию, организацию онлайн-выступлений, внедрение и эксплуатацию сервисов и систем ВКС, корпоративных мессенджеров и других коммуникационных решений.

В программе: нетворкинг, свободное общение, обучающие доклады от профессионалов из ИТ-компаний и выставочная демозона.

Главные темы:

  • Обзор рынка корпоративных коммуникаций и видеосвязи: что нас ждет в 2024 году
  • Влияние технологий искусственного интеллекта на развитие аудио- и видеосвязи: как «умные» помощники помогают решать проблемы ИТ-специалистов и пользователей ПО
  • Опыт замещения иностранных ВКС-сервисов и мессенджеров. Примеры внедрений
  • Обучающий доклад: защита внутренних и внешних цифровых коммуникаций от угроз и уязвимостей
  • Автоматизация и оснащение переговорных комнат в условиях недоступности иностранных устройств

Труконф также представит:

  • Важные изменения в продуктах TrueConf для серверной инфраструктуры, рабочих мест и переговорных комнат
  • Новое лицензирование и доступный корпоративный мессенджер для отечественных компаний
  • Мастер-класс по настройке и управлению решениями TrueConf

Для презентации ВКС-решений, аудио- и видеоустройств будет оборудована выставочная зона, где участники смогут лично протестировать представленные продукты.

Участие бесплатное, требуется предварительная онлайн-регистрация.

Программа и регистрация:

https://t.me/true_trueconf/1719

17 октября в 11:00 по местному времени

Екатеринбург, Hyatt Regency, ул. Бориса Ельцина, 8

19 октября в 11:00 по местному времени

Новосибирск, Grand Autograph, ул. Орджоникидзе, д. 31

14 ноября в 11:00 по местному времени

Санкт-Петербург, Azimut Сити Отель, Лермонтовский проспект, д. 43/1

https://trueconf.ru/

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