«День ВКС» в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге: все о видеосвязи, мессенджерах и AI
Российская ИТ-компания Труконф совместно с партнерами проведет в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге отраслевые конференции о технологиях для корпоративного общения и совместной работы.
На встречу приглашаются руководители и сотрудники ИТ-департаментов, системные администраторы, интеграторы и все специалисты, которые отвечают за цифровизацию, организацию онлайн-выступлений, внедрение и эксплуатацию сервисов и систем ВКС, корпоративных мессенджеров и других коммуникационных решений.
В программе: нетворкинг, свободное общение, обучающие доклады от профессионалов из ИТ-компаний и выставочная демозона.
Главные темы:
- Обзор рынка корпоративных коммуникаций и видеосвязи: что нас ждет в 2024 году
- Влияние технологий искусственного интеллекта на развитие аудио- и видеосвязи: как «умные» помощники помогают решать проблемы ИТ-специалистов и пользователей ПО
- Опыт замещения иностранных ВКС-сервисов и мессенджеров. Примеры внедрений
- Обучающий доклад: защита внутренних и внешних цифровых коммуникаций от угроз и уязвимостей
- Автоматизация и оснащение переговорных комнат в условиях недоступности иностранных устройств
Труконф также представит:
- Важные изменения в продуктах TrueConf для серверной инфраструктуры, рабочих мест и переговорных комнат
- Новое лицензирование и доступный корпоративный мессенджер для отечественных компаний
- Мастер-класс по настройке и управлению решениями TrueConf
Для презентации ВКС-решений, аудио- и видеоустройств будет оборудована выставочная зона, где участники смогут лично протестировать представленные продукты.
Участие бесплатное, требуется предварительная онлайн-регистрация.
Программа и регистрация:
https://t.me/true_trueconf/1719
17 октября в 11:00 по местному времени
Екатеринбург, Hyatt Regency, ул. Бориса Ельцина, 8
19 октября в 11:00 по местному времени
Новосибирск, Grand Autograph, ул. Орджоникидзе, д. 31
14 ноября в 11:00 по местному времени
Санкт-Петербург, Azimut Сити Отель, Лермонтовский проспект, д. 43/1
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