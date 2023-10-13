В порту Тамань проводят производственные соревнования

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань», внедрила практику проведения производственных соревнований «Вызов принят!» между сменами и бригадами предприятия. 11 бригад получили награды по итогам первых двух месяцев. Среди победителей в индивидуальном зачете — двое сотрудников.

Ежемесячный конкурс стал очередным шагом развертывания Производственной системы ОТЭКО — системы управления, основанной на принципах бережливого производства и непрерывного совершенствования. В точности и скорости выполнения повседневных операций соревнуются бригады наливного и навалочного терминалов, департаментов железнодорожного и автотранспорта, а также департамента технологического обслуживания ремонта и развития.

Лучшей сменой терминала наливных грузов по итогам месяца признается команда, которая в течение месяца достигла наименьшей средней длительности подключения ж/д цистерн к инфраструктуре терминала для начала слива темных (мазут, вакуумный газойль) и светлых (бензин, дизельное топливо) нефтепродуктов. Сотрудникам департамента железнодорожного транспорта для победы следует за смену сформировать наибольшее количество ж/д составов.

Условия победы на навалочном терминале ОТЭКО — наибольшая производительность оборудования при погрузке угля на флот, а также наименьшее время, затраченное на смену марки угля и маршрута перевалки.

«Производственные соревнования "Вызов принят!" прошли второй раз подряд. По итогам сентября победила бригада №1. Отмечу, что команда до последнего момента претендовала на победу и в августе, долго шла на первом месте, однако совсем немного проиграла бригаде №4. Но они не сдались, проанализировали причины, расшили узкие места, настроились и со второй попытки уверенно и красиво прошли всю дистанцию. Чистая победа»,— комментирует Алексей Ермаков, начальник комплекса «Уголь» навалочного терминала ОТЭКО.

Успех производственников неразрывно связан с планово-предупредительными мероприятиями департамента технологического обслуживания ремонта и развития (ДТОРиР). Эффективность работы «тоировцев», а значит, и лучшая бригада месяца определяется отсутствием неплановых остановок оборудования в течение дневной и последующей ночной смены.

В департаменте автотранспорта производственные соревнования проходят между восемью автоколоннами, которые обслуживают пассажирские автобусы и междугородние вахты, легковые и грузопассажирские машины, различную спецтехнику и грузовики. Несмотря на существенное отличие в назначении транспорта, критерии оценки объективны — это коэффициент технической готовности и коэффициент использования оборудования, которые вычисляет методолог конкурса. Победителем становится автоколонна с наилучшими показателями.

Среди сотрудников департамента автотранспорта разыгрывается и индивидуальная награда. Победитель — лучший авторемонтник — определяется по фактически выполненному объему работы в течение месяца. Так, в сентябре Андрей Симаков стал лучшим из 46 ремонтников с показателем 104 нормо-часа.

«Производственные соревнования — это классика производственной системы любого эффективного предприятия. Этот инструмент позволяет нам выявить новые возможности оборудования и организации работы сотрудников, в соревновательной форме достичь новых лучших показателей,— обращает внимание руководитель управления операционных улучшений Игорь Акмаев.— По итогам двух розыгрышей переходящего Кубка видно, что коллеги стремятся показать высокой класс и получить признание на уровне всей компании. При этом во главу угла, конечно, ставится соблюдение всех требований охраны труда и промышленной безопасности».

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