Предприятие ЖКХ в Можге обвиняют в сбросе сточных вод в реку Сюга

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Сюга в Можге муниципальными предприятием ЖКХ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, из-за неисправности оборудования на очистных сооружениях предприятие фактически осуществляло сброс неочищенных сточных вод в водный объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве возбуждено уголовное дело (ст. 246 УК РФ). Результат расследования находится на контроле.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, предприятия допустили нарушения при вводе в эксплуатацию и эксплуатации комплекса очистных сооружений. В результате сточных воды попадали в реку Сюга, впадающей в реку Вала. Это повлекло уничтожения условий для обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов.