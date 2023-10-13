Дума Лысьвы отказалась от региональной дотации

Депутаты Лысьвенского городского округа поддержали решение об отказа от региональной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Взамен муниципалитет получит возможность оставлять себе дополнительные отчисления от налога на доходы физических лиц, а не передавать их в региональный бюджет. Об этом сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».

По данным канала, замена дотации на дополнительные налоговые поступления позволит увеличить доходы бюджета Лысьвенского округа на 5 млн рублей. Ранее аналогичное решение об отказе от дотаций приняли депутаты Краснокамской думы.