Против татарстанца возбудили дело за разжигание ненависти в Telegram-канале

В Татарстане против местного жителя возбудили уголовное дело за разжигание ненависти в Telegram-канале. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следствие полагает, что мужчина написал в мессенджере комментарий, где порассуждал об умственных качествах русского населения, высказав прямые угрозы физической расправой над представителями данной национальности.

Теперь подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

"Ъ-Казань"