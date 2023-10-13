Против татарстанца возбудили дело за разжигание ненависти в Telegram-канале
В Татарстане против местного жителя возбудили уголовное дело за разжигание ненависти в Telegram-канале. Об этом сообщает «Бизнес Online».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Следствие полагает, что мужчина написал в мессенджере комментарий, где порассуждал об умственных качествах русского населения, высказав прямые угрозы физической расправой над представителями данной национальности.
Теперь подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.