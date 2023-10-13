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Против татарстанца возбудили дело за разжигание ненависти в Telegram-канале

В Татарстане против местного жителя возбудили уголовное дело за разжигание ненависти в Telegram-канале. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следствие полагает, что мужчина написал в мессенджере комментарий, где порассуждал об умственных качествах русского населения, высказав прямые угрозы физической расправой над представителями данной национальности.

Теперь подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

"Ъ-Казань"

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