С начала года к 2,7 тысячи домов Краснодара провели газ

В Краснодаре продолжается реализация программы социальной газификации. В рамках ее исполнения в городе с начала текущего года «голубое топливо» провели к 2,7 тыс. домов, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

«Год близится к завершению, и все планы ресурсниками, которые задействованы в этой важной для горожан программе, обязательно должны быть выполнены. Темпы сейчас хорошие, основной объем работ сделан, завершающий этап нужно выполнить четко и в установленные сроки»,— рассказал замглавы города Максим Онищенко. Он добавил, что на всех территориях должно быть выполнено благоустройство, восстановлены дороги, тротуары и зеленые зоны.

До конца текущего года в городе планируют подвести газ еще как минимум к 249 домам. Работы проводит в основном АО «Краснодаргоргаз». Некоторые дома газифицирует также АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Вячеслав Рыжков

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