Госсовет 19 октября рассмотрит проект бюджета Татарстана на 2024 год
Очередное заседание Госсовета Татарстана состоится 19 декабря. Такое решение сегодня принял президиум парламента во главе со спикером Фаридом Мухаметшиным, сообщила пресс-служба законодательного органа.
В повестку заседания включили 30 вопросов, в том числе 17 проектов законов республики. В частности, депутаты рассмотрят закон о бюджете Татарстана на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.
Также планируется рассмотреть законопроект «О патриотическом воспитании граждан в Республике Татарстан». Для обсуждения этого вопроса Госсовет пригласит представителей всех партий, не представленных в парламенте. Напомним, что всего в Татарстане действуют региональные отделения 20 партий. Фракции в Госсовете есть только у «Единой России» и КПРФ («Справедливая Россия», ЛДПР и Партия роста имеют по одному депутату).
Как сообщал «Ъ-Казань», в 2024 году правительство Татарстана рассчитывает на бездефицитный бюджет. Доходы и расходы региональной казны в следующем году должны составить 383,9 млрд руб.
По данным пресс-службы Госсовета, заседание 19 декабря назначено «с продолжением работы 2 ноября после перерыва». «Это связано с необходимостью тщательной проработки проекта закона о бюджете республики на 2024 год. К этому сроку предстоит завершить обсуждение бюджета в комитетах и депутатских фракциях, на парламентских слушаниях, а также в муниципальных образованиях»,— заявила секретарь Госсовета Лилия Маврина.