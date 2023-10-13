Прокуратура начала проверку по факту гибели трех людей в ДТП в Каменском районе

Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту гибели трех человек в дорожно-транспортном происшествии на территории Каменского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Авария произошла ночью 12 октября.

Согласно информации УГИБДД региона, вечером в 21:45 минут на 355 км автодороги А-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский», водитель автомобиля «Хендай Элантра» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Хендай Акцент». Оба водителя скончались до приезда скорой помощи. Также от полученных травм умерла пассажирка «Хендай Элантра».

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По указанному факту возбуждено уголовное дело»,— сообщает пресс-служба прокуратуры.

Анастасия Назарова