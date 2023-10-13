Глава совета директоров ММК награжден знаком отличия «За благое дело»

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников награжден знаком отличия «За благое дело». Постановление об этом подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, оно размещено на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Как следует из документа, знака отличия Виктор Рашников удостоен за работу по созданию комфортной и благоприятной среды для населения региона, «активную помощь в улучшении материально-технического обеспечения организаций образования и здравоохранения».

Виктор Рашников возглавляет совет директоров ПАО «ММК» с 2005 года, является совладельцем комбината. Также он выступает инвестором проекта по преобразованию городской среды в Магнитогорске «Притяжение».

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