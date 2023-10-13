Астраханская область вошла в российский топ-5 в сфере возобновляемой энергетики

В Москве прошла церемония награждения международного форума «Российская энергетическая неделя-2023». Астраханская область оказалась в начале инвестиционного рейтинга в сфере возобновляемой энергетики, сообщила пресс-служба регионального министерства промышленности торговли и энергетики.

Астраханская область также победила в номинации «Самый активный ВИЭ-регион» (возобновляемые источники энергетики — «Ъ»). Министр промышленности Илья Волынский уточнил, что с 2017 по 2023 годы в субъекте построили 12 солнечных электростанций общей мощностью 285 МВт и ветропарк на 340,2 МВт.

Сегодня в Ахтубинском районе возводят Богдинскую солнечную электростанцию мощностью 60 МВт. Глава минпрома отметил, что «около половины генерации астраханской энергосистемы приходится на зеленую энергетику».

Дарья Васенина

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