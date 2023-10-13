В Челябинске отдадут под реновацию еще один участок возле бывшего рынка

Администрация Челябинска анонсировала проведение аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории рядом с бывшим Каширинским рынком. Участок нежилой застройки площадью более 3 тыс. га в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской и Игнатия Вандышева выставят на торги в четвертом квартале этого года, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, планируется принять решение о КРТ участка площадью 0,7 га с жилыми домами в Металлургическом районе. Он расположен в границах улиц Электростальская, Минина, шоссе Металлургов и Пожарского.

Сегодня администрация Челябинска определила 50 участков под комплексное развитие территории. В том числе на 22-х с жилой застройкой расположены 54 аварийных дома. Из полусотни участков решения о КРТ приняты по 14, в том числе по 12 заключены договоры инвесторами. На этих территориях планируют построить более 793 тыс. кв. м нового жилья.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте