В казанском вузе создали рабочую группу по внедрению исламского банкинга

В Российском исламском институте создали рабочую группу по внедрению в стране принципов исламского банкинга по нормам шариата. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ректора вуза Рафика Мухаметшина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, в состав группы вошли отечественные и иностранные специалисты по шариатским финансам, их задача состоит в анализе складывающейся ситуации по внедрению принципов исламского банкинга в субъектах РФ, а именно в самом Татарстане, в Башкирии, Чечне и Дагестане.

«Очевидно, на первых порах будут поступать вопросы, так или иначе связанные с нововведениями в отечественной банковской сфере. Решения рабочей группы будут носить рекомендательный характер, мы не навязываем свое мнение. Однако уверен, что к решениям и советам рабочей группы банковскому сектору стоит прислушаться»,— отметил господин Мухаметшин.

Он также добавил, что группа будет оказывать консультативную и другую поддержку.

"Ъ-Казань"