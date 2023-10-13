В Самаре выросли цены на подержанные автомобили Lada

В сентябре текущего года в Самаре зафиксирован рост цен на подержанные автомобили Lada. Об этом сообщают аналитики портала Авто.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По сравнению с августом 2023 года, наблюдается подорожание основных моделей Lada. Как отмечается в исследовании, Lada 2114 выросла в стоимости на 11,8% до 205 тыс. руб. в среднем. Lada 2121 подорожала на 7,9%, и ее цена на конец месяца в среднем достигла 503 тыс. руб. Lada Kalina поколения 2004-2013 увеличилась в цене на 7,7% до 289 тыс. руб. Стоимость Lada Vesta поколения 2015-2022 возросла на 3,5% и оценивалась в 1,1 млн руб. Lada Granta 2018 года стала дороже на 2,4%, в сентябре эту машину можно было приобрести в среднем за 799 тыс. руб.

Андрей Сазонов