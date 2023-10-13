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Оперативник осужден к колонии строгого режима за получение взятки

Дзержинский райсуд Перми вынес приговор в отношении старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК краевого ГУ МВД. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Как установили следствие и суд, с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года он получил от участника организованной преступной группы взятку в размере 800 тыс. руб. Деньги предназначались за предоставление информации о планируемых и проводимых мероприятиях по пресечению незаконной игорной деятельности со стороны правоохранительных органов.

По данным «Ъ-Прикамье, речь идет о задержанном 8 февраля этого года Александре Матвееве. Уголовное дело в отношении полицейского было возбуждено по материалам УФСБ по Пермскому краю. Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет колонии строго режима со штрафом 1,6 млн руб. В ходе предварительного следствия вины господин Матвеев не признал.

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