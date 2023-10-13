«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева приобрел сельхозпредприятие в Курганинске

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева стала владельцем 100% ООО «Мирагро», зарегистрированного в городе Курганинск Краснодарского края. Об этом сообщает журнал «Агроинвестор».

По данным «Картотека.ру», ООО «Мирагро» зарегистрировано в 2016 году. Предприятие специализируется на выращивании зерновых культур. Возглавляет компанию Михаил Калугин. Совладельцами компании ранее выступали Андрей Долуда (70%) и Юрий Семенов (30%). В 2022 году выручка предприятия снизилась на 30% до 464,5 млн руб., а чистый убыток снизился на 153,5% до 75,6 млн руб.

Анастасия Назарова