Следовавший из порта Кавказ сухогруз столкнулся с другим судном в Мраморном море

В Мраморном море у берегов Турции произошло столкновение двух сухогрузов. Один из кораблей – вышедший из порта Кавказ в Краснодарском крае 169-метровый сухогруз Asomatos, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление береговой охраны Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: canakkalekalem Фото: canakkalekalem

В заявлении сказано, что второе судно – 122-метровый Haje Halimeh – вышло из порта Измаил в Одесской области Украины и перевозило пшеницу, оно следовало в испанскую Валенсию. Второй корабль шел в израильский Ашдод и также вез на борту пшеницу. Оба сухогруза получили материальный ущерб, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не обнаружено.

Судно Haje Halimeh спущено на воду в 1983 году и ходит под флагом Коморских Островов. Балкер Asomatos спущен на воду в 2003 году и сейчас ходит под флагом Панамы.

Вячеслав Рыжков

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