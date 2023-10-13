Цены на подержанные машины в Казани выросли на 8%

Средняя цена подержанной машины до 15 лет по итогам сентября 2023 года в Казани составила свыше 2 млн руб., что на 8% больше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты «Авто.ру». При этом средняя цена на новые машины осталась практически прежней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В частности, среди б/у машин больше всего выросли в цене отечественные автомобили. В частности, Lada Granta выпуска 2011–2018 годов подорожала на 13,4%, достигнув средней цены в 505 тыс. руб., Lada X-Ray выросла в цене на 8,4% и оценивалась в сентябре в 1 млн руб., а Lada Priora модельного ряда 2007–2013 годов поднялась на 8% — до 300 тыс. руб.

Также подорожали некоторые иномарки. К примеру, Ford Focus вырос в цене до 818 тыс. руб., Hyundai Solaris — до 1 млн руб., Volkswagen Polo — до 1,3 млн руб.

Кроме того, увеличилась стоимость и некоторых новых моделей. Lada Granta подорожала на 7%, до 880 тыс. руб., Haval Dargo — на 2,9%, до 3,4 млн руб., Jetour Dashing — на 2%, до 2,7 млн руб., Chery Tiggo 4 Pro — на 1,6%, до 2,5 млн руб., Tank 500 — на 1,3%, до 6,7 млн руб., а Jetour X90 PLUS — на 1,2%, до 3,5 млн руб.

"Ъ-Казань"