В Перми создана комиссия по внешнему виду объектов капстроительства

В Перми создана комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Перми.

Как указано в документе, комиссия будет оценивать соответствие архитектурно-градостроительного облика, планируемых к возведению в Перми, объектов капитального строительства требованиям, указанным в градостроительном регламенте правил землепользования и застройки. При этом решения комиссии носят рекомендательный характер.

Председателем комиссии назначен главный архитектор Перми Дмитрий Лапишин, его заместителем - начальник управления архитектуры и городского дизайна департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Сергей Карасев, секретарем - начальник отдела архитектуры управления архитектуры и городского дизайна департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Юлия Потеряхина. Также в состав нового совещательного органа вошли: начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Прикамья Анна Князева, председатель совета саморегулируемой организации союз «Проектные организации Урала» Максим Моховиков, главные архитекторы муниципального Института территориального планирования и краевого Института регионального и городского планирования Евгения Нагорных и Всеволод Яхонт, а также представители регионального минстроя, минимущества, минприроды и теруправления Росимущества.