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В нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился детеныш альпаки

Детеныш альпаки родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Это первый детеныш у самки по имени Зефирка, сообщили представители администрации в сообществе «ВКонтакте».

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Имя новорожденному будут выбирать опекуны из диагностической лаборатории «Гемохелп», которые взяли на себя заботу о семействе альпак по программе «Опека над животными». По ней любое частное или юридическое лицо может стать опекуном животных в нижегородском зоопарке.

Андрей Репин

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