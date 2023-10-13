В нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился детеныш альпаки

Детеныш альпаки родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Это первый детеныш у самки по имени Зефирка, сообщили представители администрации в сообществе «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: зоопарк "Лимпопо" Фото: зоопарк "Лимпопо"

Имя новорожденному будут выбирать опекуны из диагностической лаборатории «Гемохелп», которые взяли на себя заботу о семействе альпак по программе «Опека над животными». По ней любое частное или юридическое лицо может стать опекуном животных в нижегородском зоопарке.

Андрей Репин