Стали известны причины закрытия игровой студии Black Caviar Games в Краснодаре

Игровая студия Black Caviar Games (BCG) в Краснодаре закрылась в связи с решением инвестора. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал компании BCG Фото: портал компании BCG

О закрытии организации было объявлено в конце июля текущего года. В релизе студии среди причин были указаны «непреодолимые трудности». В компании отметили, что команда разработчиков планирует дальнейшее сотрудничество.

Эти сведения также подтвердил бывший операционный директор компании Александр Смирнов, который сообщил, что существует вероятность возобновления работы студии. Бывшая команда разработчиков объединилась в компании Italmas technology для реализации сторонних проектов и создания собственного продукта.

«Сейчас мы нашли заказчиков для сторонних студий. Из них два активных. Эти проекты вышли на самоокупаемость»,— сообщил изданию Александр Смирнов.

Первым собственным продуктом Italmas technology станет экшн-RPG с хорошей графикой в жанре дарк фентези в славянском стиле. Другие детали проекта не разглашаются.

По данным «Спарк-Интерфакс», компания BCG была зарегистрирована в апреле 2023 года в Краснодаре. Разработка компьютерного программного обеспечения является основным видом деятельности организации. Компания принадлежит ООО «Демедиа», которая показала в 2022 выручку в объеме 333,5 млн руб. (чистая прибыль 136,7 млн руб.). Владельцами «Демедиа» является акционер металлургического холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко.

Согласно данным портала студии BCG, компания занималась разработкой и изданием игр для ПК и мобильных устройств. Среди работ команды были представлены симулятор Samedi Manor (более 500 тыс. скачиваний в Google Play), Eco Tycoon (более 50 тыс. скачиваний) и Jumpurr cat.

Анастасия Донскова

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