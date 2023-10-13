Экоуроки «По волнам Черного моря» проводят для школьников Туапсе
В занятиях примут участие 300 человек
С 27 сентября для учащихся начальных классов проводятся открытые уроки «По волнам Черного моря». Занятия приурочены к 125-летию со дня основания Туапсинского морского торгового порта и организованы совместно с МБОУ ДО Эколого-биологический центр г. Туапсе им. А.И. Воейкова.
Цель просветительских мероприятий — формирование экологической культуры учащихся, ответственного отношения к экосистеме Черного моря, развитие познавательного интереса, творческих и интеллектуальных способностей.
По мнению педагогов, актуальность открытых уроков заключается в необходимости появления нового типа образования. Обучение бережному взаимодействию с окружающим миром с раннего возраста позволит избежать обострения экологических проблем в будущем. Сформируется новое поколение, которое с пониманием будет подходить к вопросам охраны природы.
«Предприятие на протяжении последних трех лет регулярно оказывает нам серьезную финансовую поддержку,— рассказала директор ЭБЦ г. Туапсе Татьяна Михайловна Бурлай. — Сначала помогли привести в порядок санузлы в здании центра. Для того чтобы приглашать к нам детей, было необходимо улучшить санитарно-гигиенический комфорт. Затем позаботились о попугаях. В плачевном состоянии находился вольер для птиц. Благодаря порту смогли его отремонтировать. Теперь, когда все помещения в порядке, средства идут на организацию проведения открытых уроков экологии. Для этих целей закупили переносной проектор, ноутбук, флажки, баннер, игровое поле, различный инвентарь для практических занятий и многое другое. В планах — сделать мероприятие ежегодным, а также продумать аналогичное занятие для учащихся 5-8 классов».
Уроки состоят из 4 туров и длятся 40 минут. В игровой форме дети знакомятся с судами, заходящими в акваторию ТМТП, узнают о разнообразии морских обитателей, учатся очищать море от мусора и сортировать его на фракции.
Первое занятие прошло для обучающихся СОШ № 6 им. Ц.Л. Куникова. Планируется проведение экоуроков и для других школ города. Всего экологическую игру проведут для трех сотен детей.
Учащиеся дают позитивный отклик на открытые уроки, активно вовлекаются в образовательный процесс. Важно отметить, что ребята делятся полученным опытом с родителями, и тем самым экологическое просвещение передается от детей к взрослым.
По итогам мероприятий будет проведен круглый стол с представителями ТМТП и администраций школ-участниц, в ходе которого оценят результат проделанной работы.
26 декабря 2023 года Туапсинский морской торговый порт отметит 125 лет со дня основания. За годы работы ТМТП внес существенный вклад в развитие города, региона и отрасли. В компании трудятся более 1000 опытных профессионалов, среди которых есть целые семьи туапсинцев и династии со стажем в 50, 60 и 70 лет.
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