Бывший акционер «Метафракса» решил бороться за актив в апелляции

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд вчера зарегистрировал жалобу пермского АО «Метахолдинг» Общество обжалует решение Арбитражного суда Пермского края от 8 сентября, взыскавшего с акционеров в пользу государства в общей сложности 96, 15% акций губахинского АО «Метафракс Кемикалс». Жалоба пока не принята к производству, свидетельствует картотека суда.

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Напомним, 8 сентября арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход РФ почти 100% акций АО «Метафракс Кемикалс».

Бенефициаром АО «Метахолдинг» является бывший пермский предприниматель Сейфеддин Рустамов. Для вынесения решения по делу потребовалось только одно заседание по существу дела. Решение вступило в силу немедленно – на этой неделе приставы отчитались об окончании исполнительного производства - акции были зачислены на счет государства.