Глава ДГХ озвучил планы по ремонту дорог в Ярославле на 2024 год

В Ярославле в следующем году пока планируется отремонтировать 70 дорог, но этот список может измениться. Директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров сообщил, что точно ремонт пройдет на проспекте Дзержинского и на улице Сосновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В ходе стрима «Городских новостей» господин Овчаров пояснил, что список из 70 дорога пока является предварительным. Его еще будут сверять с территориальными администрациями и депутатами. Однако точно будут отремонтированы проспект Дзержинского и улица Сосновая.

«Точно планируем запустить в работу проспект Дзержинского, соединение Ленинградского проспекта с Тутаевским шоссе. Там грандиозный проект будет по капитальному ремонту улично-дорожной сети с устройством парковок и пешеходных переходов. Проектная документация уже практически на выходе. Мы в ноябре уже рассчитываем зайти в госэкпертизу и готовим объект к торгам. Улица Сосновая в Заволжском районе. В крайне неудовлетворительном состоянии, давно требует ремонта»,— сказал директор ДГХ.

По словам господина Овчарова, ремонтировать дороги планируется как за счет бюджета 2024 года, так и за счет лимитов 2025 года. Сейчас в Ярославле начали ремонт дорог на проспекте Машиностроителей, улицах Свободы и Победы, проспекте Октября, но закончить работы планируется только в следующем году в рамках двухлетних контрактов.

Алла Чижова