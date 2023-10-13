Sitronics Group купила 25% акций Пермской судоверфи

Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») приобрела 25% пермской компании «Пермская судоверфь», производящей остановочные комплексы для судов на электрической тяге, в целях развития судостроительной отрасли. Об этом сообщили в Фонде развития Пермского края (ФРПК).

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Сделка стала результатом подписанного в июне этого года в рамках Петербургского международного экономического форума-2023 договора об инвестировании в развитие «Пермской судоверфи» между ФРПК и Sitronics Group. Компания планирует инвестировать в ПСВ средства, которые будут направлены на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей предприятия. Договором также предполагается возможное увеличение доли владения предприятием до 100%.

«Уверен, что электросуда будут постепенно заменять устаревающий дизельный флот, они становятся все более востребованы как в Москве, так и в регионах. Поэтому мы расширяем производство на разных площадках, увеличиваем мощности. Пермская судоверфь имеет давнюю историю и уже задействована при строительстве остановочных причальных комплексов для электросудов. Развитие судоверфи при нашем участии обеспечит растущую потребность в прогулочных и круизных электросудах, в том числе со стороны заказчиков уральского и поволжского регионов», - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Для Пермской судоверфи это новый и важный этап в развитии. Сделка с Sitronics Group позволит реализовать инновационные транспортные проекты в нашей стране, совместно развивать судостроение в регионе, и в перспективе увеличить масштабы бизнеса. Также это партнерство позволит приступить к модернизации производства в течение года», — заявил генеральный директор Фонда развития Пермского края Алексей Бураков.

Пермская судоверфь была воссоздана по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион выкупил площадку предприятия у управлявшего ей в последние годы ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс», которое с 2015 года находится в банкротстве. Имущество передали в собственность зарегистрированного в июле 2021 года ООО «ПСВ». Учредителями этого общества выступают Фонд развития Пермского края (94,27%) и компания «ПНППК — Морская электроника» (5,73%). Сейчас возрожденное предприятие выполняет межнавигационный ремонт судов, строит модульные причалы, производит металлоконструкции. Выручка Пермской судоверфи в 2022 году составила 112,2 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб.

Sitronics Group развивает проекты, связанные с электродвижением по всей стране: строит зарядную инфраструктуру для наземного и водного транспорта, производит электросуда. Верфь Emperium, входящая в группу компаний, первой в России запустила серийное производство пассажирских электросудов, которые в этом году вышли на маршруты в Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде.