В южных регионах России спрос на строительство домов вырос в 4 раза

Аналитики Сбера фиксируют в южных регионах России рост спроса на строительство домов с привлечением ипотеки. Самыми востребованными остаются госпрограммы «Господдержка 2020», семейная и ИТ-ипотека, на которые приходится более 90% от всех сделок в сегменте с начала года. Чаще всего займы на строительство силами подрядчиков берут молодые люди в возрасте до 35 лет, а строят самостоятельно — семейные пары от 40 до 55 лет.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка: «На Юге России и Северном Кавказе с начала года, а особенно — в летний период, мы видим быстрый рост спроса на строительство домов. Суммарно с начала 2023 года уже около 6 тысяч семей получили 22 млрд рублей на эти цели. В ТОП-5 среди регионов по числу сделок вошли Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия и Адыгея. При этом, более 70% от всех полученных ипотек на ИЖС — это покупка или строительство дома в Южном федеральном округе. Важен и ещё один тренд: всё чаще в курортных и прибрежных зонах Черноморского побережья, КавМинВод и республик Северного Кавказа покупают и строят дома самозанятые, а также сотрудники, работающие в удаленном формате на ИТ-компании и развивающие собственный бизнес».

Важной тенденцией 2023 года стал быстрый рост женщин-владельцев новых домов. Если в 2022 году около 64% получателей ИЖС-ипотеки были мужчинами, то с начала 2023 года резко возросло число женщин: сегодня это каждая вторая сделка в южных регионах страны. Эксперты Сбера, в первую очередь, связывают это с вложением материнского капитала в строительство домов.

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