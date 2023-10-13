Проект швейного комплекса в Бижбулякском районе стал приоритетным

Компания «Дельта» планирует инвестировать 35 млн руб. в строительство производственного швейного комплекса для пошива средств индивидуальной защиты в Бижбулякском районе, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Проект включен в перечень приоритетных. На производстве создадут 63 рабочих места.

«Основной целью создания завода является расширение ассортимента, создание новых рабочих мест и увеличение объема выпуска готовой продукции»,— отметил генеральный директор Корпорации развития республики Наиль Габбасов.

Специалисты Корпорации развития провели анализ выбранного инвестором земельного участка, подготовили документы для включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов с возможностью получения запрашиваемых мер государственной поддержки.

ООО «Дельта» зарегистрировано в Уфе в октябре 2018 года. Владельцем является Олег Тахаутдинов. В 2022 году выручка предприятия составила 317,8 млн руб., чистая прибыль — 4,1 млн руб.

Майя Иванова

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