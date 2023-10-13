Агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг бумкомбината «Волга» до ruА+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный АО «Волга» (Балахнинский бумкомбинат, Нижегородская область) до уровня ruА+, прогноз — стабильный. Ранее с октября 2021 года у компании действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В компании отмечают, что повышение кредитного рейтинга обусловлено переоценкой агентством прогнозных долговых метрик компании в сторону улучшения на фоне сильных финансовых показателей по итогам 2022 года. Агентство ожидает сохранение показателей рентабельности на высоком уровне в ближайшие годы. Также позитивное влияние на уровень кредитного рейтинга оказало увеличение веса блока финансовых рисков в итоговом рейтинговом балле по обновленной методологии агентства при одновременном снижении веса блока бизнес-рисков, ранее оказывавшего сдерживающее влияние на уровень рейтинга.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Волга» зарегистрировано в 1994 году в Балахне, Нижегородская область. Уставный капитал компании составляет 1,12 млрд руб. Основной вид деятельности - производство бумаги и картона. По итогам 2022 года выручка компании составил 13,8 млрд руб., чистая прибыль — 706,7 млн руб. Генеральным директорам бумкомбината является Сергей Пондарь, владельцем — Шалва Бреус.

Андрей Репин