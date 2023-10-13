32 протокола составили в Ижевске за размещение рекламы на остановках

В столице Удмуртии подрядчик очищает остановок общественного транспорта от несанкционированной рекламы. В месяц работы затрагивают более 250 остановок города, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Рейды по выявлению незаконно размещенной рекламы проводит административная инспекция Ижевска. Всего с начала года составлено 32 протокола ы за самовольное размещение объявлений. Для граждан размер штрафа составляет от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 25 тыс. руб., для юридических лиц — от 25 до 50 тыс. руб.