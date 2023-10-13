В Челябинске отменили два трамвайных маршрута до Медгородка

С 16 октября в Челябинске возобновляется движение троллейбусов до АМЗ и трамваев до Медгородка. При этом два трамвайных маршрута – №17 и №6, которые до капитального ремонта путей курсировали от областной больницы до улицы Чичерина и ЧТЗ соответственно, отменены.

Как сообщает администрация Челябинска, 16 октября возобновляется движение трамвая №20 ЧМК — Областная больница, а также запускается новый маршрут №2 ЧЭМК — Областная больница.

Кроме того, с понедельника по своим маршрутам поедут троллейбусы №№5, 7, 12 и 16. Из-за модернизации контактной сети они не работали несколько месяцев.

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