Власти Ростовской области выделят 15,5 млн рублей на расселение аварийных домов

Из резервного фонда правительства Ростовской области будет выделено 15,5 млн руб. на расселение аварийных и ветхих домов в Белокалитвинском районе и Каменске-Шахтинском. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Власти Белокалитвинского района получат 12,8 млн руб. на расселение старых домов в поселке Горняцком, на ул. Циолковского и ул. Чкалова. Еще 700 тыс. руб. будет направлено на данные цели из бюджета района.

Каменск-Шахтинский получит дополнительно 2,7 млн руб. улучшение жилищных условий для жильцов дома № 88А по ул. Пушкина. Городской бюджет также выделит более 600 тыс. руб. в рамках софинансирования на данные цели.

Анастасия Назарова