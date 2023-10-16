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«Агрокомплекс» представил ассортимент для HoReCa на «ПИР Экспо» в Москве

Продукция брендов «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева все чаще презентуется на мероприятиях в Москве. В начале октября компания стала экспонентом международной выставки для предприятий индустрии гостеприимства, рестораторов, отельеров и производителей продукции «ПИР Экспо».

На стенде компании было представлено более 150 товаров собственных торговых марок «Агрокомплекса», в том числе премиальная говядина Labinsk Beef, новинки крафтовых сыров «Николаевских сыроварен», колбас и деликатесов «Медвёдовских традиций». Подбирался ассортимент, максимально востребованный у клиентов сегмента HoReCa*. Эти продукты обычно отличаются по формату и упаковке от привычных для розничного потребителя товаров.

Для посетителей «Агрокомплекса» на выставке ПИР прошли мастер-классы от московского шеф-повара Дмитрия Табакова, а также дегустации продукции. Большинство гостей стенда высоко оценили вкус и качество представленных образцов и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Особый спрос рестораторов и отельеров коснулся моцареллы для пиццы, твердых сыров, мраморной говядины, сырокопченых колбас и деликатесов, в частности пепперони и сальчичона.

«"Агрокомплекс" — надежный поставщик продуктов питания по всей стране, и регулярное участие в выставках способствует узнаваемости наших брендов, укреплению деловых связей, повышению профессионального уровня наших специалистов. В этот раз представители отделов продаж и маркетинга компании провели более 400 встреч и собрали более 200 контактов потенциальных клиентов из разных регионов России. Особый интерес к нашей продукции мы отметили со стороны участников из Центрального и Северо-Западного Федеральных округов. Нам есть куда расти, предлагая дистрибуторам исключительно натуральные и вкусные продукты»,— рассказал заместитель генерального директора «Агрокомплекса» по торговле Евгений Белицкий.

Дистрибуция «Агрокомплекса» — стабильно развивающийся канал продаж, объемы его реализации планомерно увеличиваются: за первое полугодие рост составил 10%. Сейчас направление охватывает около 15 000 покупателей в санаторно-курортном комплексе, бюджетной сфере, традиционной рознице, локальных сетях и других сферах. Собственные отделы дистрибуции компании работают в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, Ростовской, Воронежской, Липецкой и Белгородской областях. С 2017 года в Раменском районе Московской области работает распределительный центр «Агрокомплекса» и служба продаж.

К слову, в эти же дни ассортимент сыров «Николаевских сыроварен» был представлен на стенде Минсельхоза в рамках главного события отечественного АПК — сельскохозяйственной выставки «Золотая осень» в Москве. А накануне продукцию оценили на региональной выставке «Кубанская ярмарка» в Краснодаре, и сыр «Тильзитер» победил в номинации «Лучший полутвердый сыр» первого конкурса «Сырные шедевры Кубани».

HoReCa* Хорека — сегмент сферы услуг и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением товара в месте продаж.

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АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва. 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1. ОГРН 1022303554635

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