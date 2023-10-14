«Лисица — лучший друг человека»

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики СО РАН уже 60 лет разводят добрых и злых лисиц. Какова цель их исследований и почему это важно для людей, «Ъ» рассказала старший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики кандидат биологических наук Анастасия Харламова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cтарший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики кандидат биологических наук Анастасия Харламова

Фото: Андрей Афанасьев Cтарший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики кандидат биологических наук Анастасия Харламова

Фото: Андрей Афанасьев

«Из наименее агрессивных и наименее трусливых»

— Перед нами лисы, которые от других вроде бы ничем не отличаются. Но это не так?

— Это не просто лисы. Перед вами результат более чем 60-летнего отбора, который ведется в Институте цитологии и генетики. Начат он был в конце 1950-х годов по инициативе и под руководством академика Дмитрия Константиновича Беляева, который долгое время был директором нашего института. А целью этого эксперимента было воспроизведение того эволюционного процесса, который прошли исторически одомашненные животные, но в сжатом виде.

Беляев рассчитывал на то, что, отбирая наиболее толерантных по отношению к человеку животных, в данном случае лисиц, можно многократно ускорить темпы эволюции.

Так и вышло: за 60 лет эти лисы превратились из диких клеточных животных практически в друзей человека.

— Почему же тогда они в клетке, а не ходят среди нас, как кошки?

— Некоторые из наших подопечных действительно ходят среди нас. В течение более чем 15 лет институт продает лисиц для содержания их в домашних условиях. Наши лисицы живут в США, Нидерландах, Германии и, конечно, в России.

— Почему именно лисы участвуют в этом эксперименте?

— На самом деле этот эксперимент в нашем институте проводится на трех видах животных — лисице, серой крысе и американской норке. Лисица была первым видом, потому что, во-первых, она является близким родственником собаки, самого первого из одомашненных видов, а во-вторых, на тот момент существовала база для отбора.

Лисица в конце 50-х годов была очень популярна для разведения в коммерческих целях. В СССР существовало большое количество зверосовхозов, в которых лисиц разводили для производства меха. Можно было протестировать, есть ли разнообразие в поведении лисиц, проявляемом по отношению к человеку. Ведь если бы все они вели себя одинаково, то и отбор был бы невозможен. Однако в популяциях клеточных лисиц можно было найти как более агрессивных по отношению к человеку, так и более толерантных и одновременно менее трусливых.

— Как Беляев изначально обосновал этот эксперимент? Генетика же тогда еще считалась лженаукой.

— Да, изначально обосновывая эксперимент, Беляев выдвигал идею о том, что отбор на доместикационное поведение повлечет за собой изменения в репродуктивной системе (в частности, увеличение числа потомков) — в условиях гонения на генетику такое направление могло только приветствоваться и не вызывало критики.

— Как велся отбор?

— Отбор велся из наименее агрессивных и наименее трусливых на отсутствие страха и

агрессии и в дальнейшем на присутствие позитивных реакций по отношению к человеку. Такие позитивные реакции начали проявляться уже в первых поколениях отбора. Повиливание хвостом появилось уже в четвертом поколении. В дальнейшем такое поведение усиливалось, а также росла частота лисиц, проявляющих его.

Уже на ранних этапах отбора были проведены эксперименты, которые подтвердили, что изменения в поведении имеют генетическую основу.

Например, перекрестное воспитание, когда от агрессивной самки забирали щенков к ручной маме, и наоборот. Если агрессивная мама воспитывала ручного щенка, его поведение оставалось ручным. Мало того, пересаживали эмбрионы от агрессивной мамы ручной самке — и та рожала не только своих щенков, но и «подсаженного» к ним агрессивного. При этом «родные» ручные щенки виляли хвостами, а агрессивный рычал на приближавшегося человека. Пересадки в обратном направлении дали такие же результаты.

«Одомашненные, но не домашние»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одомашненные лисицы привыкают к общению с человеком. Они даже научились вилять хвостом

Фото: Андрей Афанасьев Одомашненные лисицы привыкают к общению с человеком. Они даже научились вилять хвостом

Фото: Андрей Афанасьев

— Помимо того, что они виляют хвостом, какие еще признаки того, что это домашние животные?

— На мой взгляд, лисица — лучший друг человека, но правильнее сказать, что они одомашненные, а не домашние. Мы ведем массовый отбор — получаем больше 1 тыс. ручных щенков каждый год. Нужно подчеркнуть, что идея академика Беляева была в том, что со всеми животными — и с теми, которые отбираются на агрессивное поведение, и с теми, которые отбираются на ручное поведение,— манипуляции производились одинаково. Их кормят, вакцинируют — всех одинаково. Они все одинаково контактируют с персоналом, который работает на ферме.

И тем не менее если мы ведем отбор на агрессивное поведение и скрещиваем между собой наиболее агрессивных родителей, то получаем более агрессивных животных. А если мы скрещиваем наиболее ручных родителей, получаем ручное потомство. Но если мы хотим сделать из наших ручных лисиц полноценное домашнее животное, конечно, нужно выращивать таких щенков не в клеточных условиях — это очень сильно ускоряет процесс. Такие лисицы начинают привыкать к имени, к туалету, к постоянному соседству с человеком. Однако, если хотеть, чтобы лисица жила рядом с человеком как собака, нужно запастись терпением и приложить много усилий.

— У лисиц специфический запах — это, наверное, не нравится многим, кто берет их домой?

— Чтобы не было запаха, надо просто убирать. Если вы хомяку не будете менять подстилку, у вас дома тоже будет пахнуть очень неприятно, как и в случае с кошкой.

— Вы каждую осень проводите отбор наиболее лояльных животных. Там существует какая-то балльная система?

— С самого начала у нас существует простая, казалось бы, субъективная система оценки поведения. Однако она дала огромный результат, с ее помощью созданы две совершенно контрастные по поведению популяции лисиц. Исследователь открывает клетку и оценивает реакцию каждого щенка-подростка на протянутую навстречу ему руку по четырехбалльной системе, отдельной для каждого направления отбора.

— Не опасно это?

— Всякое может быть. Но на этом строится отбор. Реакция лисицы на голую руку очень важна и показательна. Лисица видит человека, который открывает клетку, значит, он пытается попасть на ее территорию. Как она реагирует?

Ручная радуется, виляет хвостом, подбегает поближе, чтобы ее приласкали. Агрессивная тоже подбегает поближе, но с другой целью.

У нас сейчас разработан параллельный тест, который используется для молекулярно-генетического анализа. Это сложная система бинарной оценки поведения, которая видеорегистрируется и очень формально оценивается, но имеет очень высокую корреляцию с той простой балльной системой, по которой отбор ведется в течение 60 лет.

— А питание как-то влияет на то, чтобы лисицы скорее стали домашними?

— Питание у них стандартное, как в звероводческих хозяйствах. Кормим специальным фаршем: мясо, пшеница, витамины, масло. Все готовится здесь же, на экспериментальной ферме. Мышей им ловить негде, поэтому едят то, что им даст человек.

— Есть много видео, где лисы прибегают к частным домам и владельцы их подкармливают. Такие могут одомашниться быстрее, сами собой?

— Лисица освоила почти все ниши, которые пригодны для жизни. У нее очень разнообразное поведение. Это умное и смелое животное, поэтому она близко подходит к человеческому жилью. Но лисица, которая к вам пришла из леса,— это все равно дикое животное. Те лисицы, которые живут в районах, прилегающих к городским или к черте города, а таких сейчас очень много,— это определенные генотипы.

Это то же самое, что происходило с волком. Волк подходил к жилищам — в частности, в поисках пропитания. Это были носители определенных генотипов — не самые пугливые и в то же время не самые агрессивные. Те, которые были готовы контактировать с человеком, чтобы выжить. Так же и лисы — возможно, если иметь много времени и большое желание, то среди таких лисиц также можно провести отбор. Но на это потребуется очень много времени.

«Человек — это тоже “одомашненный” вид»

— Можно ли по поведению лис сделать вывод о поведении человека?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученых привлекли и когнитивные способности лисиц

Фото: Андрей Афанасьев Ученых привлекли и когнитивные способности лисиц

Фото: Андрей Афанасьев

— Конечно, всегда хочется применить результаты экспериментов на животных к человеку. Кто-то рождается суперагрессивным, кто-то чрезмерно дружелюбен. Можно ли это воспитать в человеке или все генетически предопределено? В общем человек — это тоже «одомашненный» вид. А наши популяции лисиц являются модельными, они моделируют эволюционный процесс доместикации. И вообще, между всеми живыми существами в геноме очень много общего. Чем выше по уровню организации вид, с которым мы сравниваем человека, тем больше общего можно ожидать найти.

Конечно, эксперименты по поведению можно проводить и на рыбках. И проводят. Изучение поведения ведется на самых разных объектах. Но лисица в этом отношении интересна, потому что у нее достаточно богатое поведение, его можно описать подробно.

Можно ставить когнитивные эксперименты, изучать познавательную деятельность этих животных, что у нас тоже делается. Всегда хочется проводить параллели с человеком. Мы пытаемся. Если в геноме лисиц обнаруживается свидетельство связи с отбором по поведению в том участке, который у человека связан с какой-либо проблемой, то это интересно и можно как-то впоследствии применить.

— Как Маленькому принцу, каждому можно подружиться со своим Лисом. А вот в русских народных сказках лисы преподносятся всегда как очень хитрые существа. Они действительно такие?

— Да. Умные и хитрые животные. Руководитель нашей группы Людмила Николаевна Трут написала книгу «Как приручить лисицу и сделать из нее собаку?». Она описывает в книге историю лисицы, которая в рамках эксперимента жила в доме. У нас есть на ферме лабораторный корпус, который был построен специально с учетом того, что там будут жить лисицы. Одна из лисиц была выбрана, чтобы воспитывать там потомство. Она постоянно жила на территории, где работают люди: половина лабораторного дома предназначена для лисиц, вторая половина — для людей.

Людмила Николаевна наблюдала, как лисица притворилась мертвой, прямо как в сказке. Идет она на работу и видит: Пушинка лежит мертвая. Не шевелится. Прямо на территории. Потом смотрит: около нее прыгает сорока. Когда сорока доскакала до лисицы, та внезапно «ожила» и схватила сороку. На самом деле они ловят птиц, даже живя в клетках. Хвостики-перья мы находим.

— Какие исследования ведутся сейчас?

— Сейчас на экспериментальных популяциях лисиц ведутся исследования в разных направлениях. Геном лисицы секвенирован, и мы имеем возможность сравнить, как он изменился при отборе на агрессивное и на ручное поведение. Сравнивая последовательности генома, мы обнаружили более 100 участков, значимо различающихся у ручных и агрессивных лисиц. Это дает основание предполагать, что эти участки так или иначе связаны с отбором по поведению.

С другой стороны, был проведен анализ специально созданных лисьих семей, состоящих из трех поколений: ручных и агрессивных бабушек и дедушек, их детей гибридного поколения, а также внуков — представителей расщепляющегося поколения от скрещивания гибридов между собой. Анализ таких родословных позволил найти участки в геноме, сцепленные либо с ручным, либо с агрессивным поведением.

Сопоставив результаты, полученные в этих двух исследованиях, мы показали, что 30 участков пересекаются. Они и являются наиболее важными кандидатами для дальнейших исследований. Один из этих участков, на 15-й хромосоме лисицы, содержит всего один ген — SorCS1, который играет роль в формировании связей между нейронами. Варианты этого гена значимо различаются у ручных и агрессивных лисиц.

«Мы их не гладим каждый день, мы их отбираем»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изучаю лисиц, ученые пришли к выводу, что ряд особенностей поведения обусловлен генетикой

Фото: Андрей Афанасьев Изучаю лисиц, ученые пришли к выводу, что ряд особенностей поведения обусловлен генетикой

Фото: Андрей Афанасьев

— У людей наверняка так же? Агрессивные — с одним генотипом, спокойные — с другим?

— Гены, которые отвечают за поведение,— это полигенная система. Это означает, что генов, которые определяют картину поведения, очень много. И каждый из них вносит маленький вклад. Но есть гены, которые вносят чуть больший вклад, и в этих участках как раз происходит отбор. Показано, что в таких участках генома в ручной и агрессивной популяциях изменяются частоты генетических вариантов.

— Удается ли найти что-то новое, необычное?

— На каждом этапе этого большого эксперимента всегда есть что-то новое. На ранних этапах исследовали гормональную систему, нейромедиаторную регуляцию и т. д.

Сейчас мы занимаемся изучением окситоциновой системы. Окситоцин называют гормоном радости. Это нейропептид, который влияет на социальное поведение, в том числе на дружелюбие. Наша задача — понять, что происходит здесь у лисиц.

Вопросов очень много. Как он регулирует поведение у лисиц? Какие есть отличия в его регуляции у человека и у других животных?

Сейчас мы работаем над проектом РНФ, в рамках которого изучаем влияние отбора лисиц по поведению на окситоциновую систему. Какие изменения произошли в регуляции этой системы у ручных лисиц? Как она работает, если воздействовать на лисицу окситоцином, например брызнуть его в нос? Как такое воздействие повлияет на поведение тех животных, которых не отбирают по поведению, и на тех животных, которые прошли длительный отбор на дружелюбие?

— А есть разница между реагированием «окситоциновых» животных на человека и на своих товарищей?

— Мы проводим работу в направлении изучения влияния окситоцина и на поведение по отношению к человеку, и на социальное внутривидовое поведение. Мы специально в этом году отобрали для эксперимента животных неселекционированных, которые должны бояться человека. И мы посмотрим, как окситоцин будет работать в этом случае.

— А зачем вообще нужно делать животных толерантными к человеку?

— Это философский вопрос. Когда Беляев начинал эти исследования, он задумывался об эволюционном процессе, в том числе и об эволюции человека. Ведь эволюция человека происходила параллельно с домашними животными. Обсуждается, что человек сам себя доместицировал. Как идет процесс изменения поведения в глобальной популяции человека? Этот вопрос по-прежнему интересует ученых.

— Есть ли новое поколение ученых, которым это интересно? Приходит к вам молодежь?

— В 2017 году отмечалось 100-летие Беляева. Со времени начала эксперимента сменилось несколько поколений исследователей. Как я уже сказала, у нас две популяции: одна селекционируется на ручное поведение, а вторая — агрессивная. Они являются прекрасной базой для актуального в настоящее время направления — изучения молекулярных механизмов поведения, и для молодых ученых это очень перспективно.

— Получается, что агрессия или добродушие обусловлены исключительно генетически и у нас нет выбора? Если ты родился злым, значит, не видать тебе благодати?

— Человек все же более социальное существо. Разумное, как мы верим. Поведение, конечно, определяется генами, но не полностью. Даже у лисиц это так. Если мы будем воспитывать этих животных, конечно, они будут по-другому себя вести. Если планомерно приручать щенка лисицы, у которого мама не отбиралась по поведению, то он будет ручным. Но за этим не будет никаких генов. Он все равно родит диких детей. А идея Беляева была создать ручных животных только путем отбора. Мы их не гладим каждый день, мы их просто отбираем.

— Как думаете, если их сейчас выпустить, они выживут в дикой природе?

— Думаю, да. Эти лисы сумеют себя прокормить. Просто у них чуть больше опыта общения с человеком, чем у других. Хорошо это для них или плохо, трудно сказать. Но, думаю, наше столь долгое общение было не случайным и многому научило и нас, и их. И еще научит. А самое главное — помнить давнюю мудрость: мы в ответе за тех, кого приручили.

Беседовала Наталия Лескова