На Алтае задержаны два силовика, употреблявшие наркотики на улице

По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны два правоохранителя из Республики Алтай. В отношении подозреваемых, которые уже уволены из органов, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере), рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 7 октября в райцентре Майма силовики забрали из тайника «закладку» с «синтетикой». Наркотики они перевезли в село Кызыл-Озек, где проживал один из стражей порядка, и стали употреблять их прямо на улице возле его домовладения. Там их задержали оперативники, в чьей разработке они находились. У них изъяли еще несколько граммов наркотика.

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Илья Николаев