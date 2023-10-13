44 участника СВО прошли лечение в госпитале для ветеранов в Удмуртии

В Республиканском госпитале для ветеранов войн Удмуртии с начала года прошли лечение больше 400 ветеранов, в числе которых 44 участника СВО. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, военнослужащие страдают последствиями контузий, различными травмами и усугублением имеющихся хронических болезней, в том числе гипертонии, проблемами суставов и позвоночника.

Как рассказал главный врач медицинской организации Андрей Демин, госпиталь принимает на лечение участников военных событий любых времен и поколений. Это участники Великой Отечественной войны, герои Афганской, Чеченской, Сирийской и других войн, а за последний год — ветераны специальной военной операции. Помощь оказывают терапевты, невролог, психотерапевт и психиатр.

Всего с начала года в стационарах республики прошли лечение 187 участников СВО, еще 117 участников СВО получили помощь амбулаторно.